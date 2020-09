Russische gewonde man meldt zich met onduidelijk verhaal bij politie

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag lichtgewond geraakt bij een mogelijke steekpartij aan de Veilingweg in Rotterdam-Crooswijk.

Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Hij meldde zich rond 03:30 uur op het politiebureau, maar omdat hij geen Nederlands of Engels sprak was het voor de politie lastig te begrijpen wat er precies is gebeurd.

Zo is nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk is gestoken, of dat hij zijn verwondingen op een andere manier heeft opgelopen. De man heeft geen aangifte gedaan.

Hij is volgens een woordvoerder van de politie doorverwezen naar de GGD om zijn lichte verwondingen na te laten kijken.