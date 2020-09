Excelsior Maasluis en ASWH op zoek naar revanche in tweede divisie, De Lange wil met Barendrecht omhoog

Na een lange onderbreking staan Excelsior Maassluis en ASWH aan de vooravond van een nieuw seizoen in de tweede divisie. Zowel de Maassluizers als de Ambachters willen zich revancheren voor vorig seizoen. Met trainers Dogan Corneille (Excelsior Maassluis) en Rogier Veenstra (ASWH) blikken we vooruit op het nieuwe seizoen.

In het afgebroken seizoen eindigde Excelsior Maasluis op een twaalfde plek. Na de tweede plek van een seizoen eerder een domper, maar het nieuwe seizoen geeft Corneille goede moed.

"Ik merk aan mezelf dat ik er opvallend veel zin in heb", vertelt Corneille verheugd. "Na zo'n lange tijd zonder competitieve wedstrijden wil je weten waar je staat. Dit voelt als een extra lange voorbereiding, waarin we lekker getraind hebben en een goed gevoel hebben opgebouwd."

Voor ASWH was het afbreken van de competitie een redding. Doordat er geen degradatie plaatsvond bleef de hekkensluiter in de tweede divisie. De extra lange voorbereiding op het nieuwe seizoen zorgde ervoor dat Rogier Veenstra zijn ploeg een nieuw elan kon geven.

"In de voorbereiding hadden we wat moeite met ploegen die tegen ons de underdog waren. Als wij de underdog waren, zoals tegen FC Dordrecht (1-0 zege) liep het beter. Van de tien oefenwedstrijden verloren we er maar één, dat is exemplarisch voor onze manier van voetballen. We willen vooruit voetballen."

Doelstelling

Waar Excelsior Maassluis twee seizoenen geleden nog op de tweede plaats eindigde wil Corneille zich niet vastpinnen op een doelstelling. "We hebben geen harde doelstelling uitgesproken omdat we niet weten waar we vorig jaar zouden zijn geëindigd."

"Vorig jaar begonnen we ondermaats", doelt Corneille op de drie nederlagen in de eerste vier wedstrijden. "Na de winterstop begonnen we goed, met nog tien wedstrijden voor de boeg hadden we sterk het gevoel dat we hoger zouden eindigen. Dat maakt het lastig. Maar mijn gevoel zegt me dat we er dit jaar beter op staan als team."

Ook Rogier Veenstra is positief gestemd over zijn ploeg. Het veldspel van ASWH werd beter, maar resulteerde nog niet in punten. "We willen en moeten ook beter dan vorig seizoen. Als we hadden doorgespeeld waren we er gewoon uitgevlogen", vertelt Veenstra.

"Of wij dit seizoen eindigen op plek vijftien of plek elf is mij om het even, het doel is om in de tweede divisie te blijven. Het wordt interessant op welke manier we punten gaan pakken. Zoals tegen FC Dordrecht is één van die manieren. We willen met een fitte ploeg, à la Atalanta Bergamo, het verschil maken in wedstrijden."

Transfers

Zoals wel vaker in de zomer bleef het bij Excelsior Maassluis rustig met spelerswisselingen. Corneille schrijft die rust toe aan het beleid dat de Maassluizers uitstippelen.

"Het beleid van de club is goed. We hebben nooit veel spelerswisselingen. Het doorselecteren gaat goed, waardoor we door kunnen blijven bouwen aan onze spelprincipes en speelwijze. Dit jaar hebben we wat meer jongens uit de eigen jeugd door laten stromen, die zijn al gewend aan onze speelwijze."

ASWH kende een betrekkelijk minder rustige transferperiode. Volgens Veenstra is het bij de Ambachters moeilijker om spelers met de juiste ervaring te halen. "We krijgen niet direct acht jongens bij de selectie met tweede divisie-ervaring, dat gaat bij ons niet. Dat heeft ook een beetje met geld te maken."

Mede daardoor is de transfer van Thomas Marijnissen, die overkwam vanuit België maar in dezelfde transferwindow al vertrok naar Kozakken Boys een pikante. "De eerste wedstrijd tegen Kozakken Boys wordt een interessante. Wij hadden Thomas Marijnissen al binnen, die vertrok alsnog naar Werkendam. We waren met Kaj Ramsteijn in gesprek, die koos ook voor Kozakken Boys en zij waren in gesprek met Henrico Drost en die zit nu bij ons. Dat strijdje kunnen we nu op het veld gaan beslechten."

Smaakmakers

Ieder seizoen staan er wel nieuwe smaakmakers binnen elftallen op. Soms komen die van buitenaf, maar Dogan Corneille trof er één in de jeugd van Excelsior Maassluis.

"Marius van Mil, die komt van Excelsior Maassluis onder 19. Daar scoorde hij veel en hij sluit nu als jongeling aan bij de training. Eigenlijk was dat zonder verwachtingen, maar hij valt al snel op door zijn manier van spelen. Hij is heel erg doelgericht, misschien wel het meest van iedereen in onze ploeg. Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid en gaat zaterdag gewoon starten. Maar ik wil niet teveel druk op hem leggen."

Bij ASWH tipt Rogier Veenstra een speler die afgelopen seizoen aansloot bij de selectie maar volgens de trainer een buitenkansje was. "Ik wil zeker onze keeper Bryan Janssen noemen. In mijn ogen hoort hij bij de top vijf keepers in de tweede divisie. Ik denk zelfs dat hij in de eerste divisie gewoon mee kan."

BVV Barendrecht

BVV Barendrecht kende afgelopen seizoen een wisselvallig jaar in de derde divisie. Na de degradatie uit de tweede divisie kregen de Barendrechters het niet voor elkaar om consistent te presteren. Spits Peter de Lange hoopt dat dit jaar wel voor elkaar te krijgen.

"Vorig seizoen waren we aan het bouwen en op zoek naar vastigheid. Zeker in het begin van het seizoen waren we wisselvallig. Daarna volgde een reeks van goede wedstrijden met dominant spel. Er staat een goede basis waar we op terug kunnen vallen."

Toch plaatst de geroutineerde spits een kanttekening. "We hebben niet de beste selectie uit de competitie, maar ik denk dat wij zeker in de top vijf mee kunnen draaien. Dan hebben we een beetje geluk nodig dat we een periode pakken."

Stoppen

De Lange denkt op zijn 32ste al voorzichtig aan het beëindigen van zijn voetballoopbaan die hem onder meer bij Capelle, ASWH en Spijkenisse bracht. "Ik zie steeds meer dingen om mij heen die me interessant lijken. Bij Spijkenisse stopte ik voortijdig, dan heb je op de weekenddagen iets meer tijd voor andere dingen. Dan heb je meer tijd voor weekendjes weg en leuke dingetjes doen. Voetballen vind ik nog heel leuk, maar dat zijn toch zaken die ik ook meeneem in mijn beslissing."

