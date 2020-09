Door corona niet één dag, maar twee maanden Waterfestival aan de Rotte

Eigenlijk zou zaterdag 29 augustus in het teken staan van water: dan zou namelijk de vierde editie van het 'Waterfestival aan de Rotte' in Rotterdam worden gehouden. Corona gooide roet in het eten. Of eigenlijk toch weer niet, want het alternatief is stiekem veel leuker dan die ene festivaldag.

"Nu hebben we twee maanden lang pret!", vertelt Mariëlle van den Berge van stichting Plezierrivier de Rotte. Het festival is voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Waterweken aan de Rotte' en de naam zegt het al: het festival duurt nu meerdere weken. Twee maanden, om precies te zijn. De start is zaterdag en de laatste activiteiten zijn op 1 november.

Balen

"Het was natuurlijk balen dat het festival door corona niet door kon gaan. Wij, en de wijk, keken er erg naar uit", zegt Van den Berge. "Ons doel is om mensen elkaar te laten ontmoeten, maar ook om ze kennis te laten maken met de Rotte als plezierrivier." Dat hoeft natuurlijk niet op één dag te gebeuren, maar kan ook opgesplitst worden. "Zo ontstond het idee om iedere week iets te doen, om het bewegen en buiten zijn voor langere tijd te stimuleren."

In plaats van alle activiteiten op één dag, is alles nu over de periode van twee maanden uitgespreid. "Elk weekend is er een activiteit en iedere week weer een ander. Over een periode van twee maanden tijd komen alle activiteiten van het waterfestival aan bod", vertelt Van den Berge enthousiast.

'Waterweken aan de Rotte' was behoorlijk wat regelwerk. "We konden pas redelijk laat schakelen", zegt Van den Berge. Daardoor was het programma ook nog wel een ding: "De partijen hadden de datum van het waterfestival wel vastgelegd, maar niet iedereen kon in de waterweken. Daarom zijn er nu ook nog wat gaten, maar die gaan we nog opvullen."

Spectaculair

Door corona staat er een heel ander festival dan de bedoeling was, maar dat is eigenlijk ook wel heel leuk, vindt Van den Berge. "Het heeft allebei wat: beide festivals hebben een andere sfeer, maar ik denk wel dat dit leuker is dan een dag."

Het is ook vooral heel anders. "Normaal gesproken hebben we de drakenbotenrace, met 15 teams van 16 tot 20 man per boot. Dat is spectaculair, maar dat gaat nu even niet. Maar nu kan je ieder weekend doen wat je wil, ook heel gaaf!"