Jan Versteegh is Sanders eerste Gerse Gast: 'Ik werd gepest, was alleen en hoorde nergens bij'

Presentator Jan Versteegh mag op tv dan overkomen als de vrolijke getapte jongen, maar in zijn jeugd was dat een heel ander verhaal. De geboren Rotterdammer had tot zijn zestiende geen vrienden en werd flink gepest.

Versteegh vertelt dat in het gloednieuwe Rijnmond-programma Sanders Gerse Gasten, dat vanaf deze zaterdag wekelijks te zien is bij Rijnmond. In gesprek met Sander de Kramer zegt de 34-jarige Lingo-presentator: "Heel veel mensen zeggen dat je puberteit de mooiste tijd is die er is, maar ik vond het de meest verschrikkelijke tijd die er is."

Puistjes en pesten

"Ik zat onder de puistjes, was alleen en werd veel gepest" vervolgt Versteegh. "Tot mijn zestiende had ik geen vrienden. Ik was eenzaam en hoorde nergens bij. Het was echt een klote tijd."

Lingo wordt Bingo

Tegenwoordig gaat het hem voor de wind, al heeft SBS6 zijn dagelijkse spelprogramma Lingo geschrapt. "Lingo is niet meer in het uitzendschema opgenomen. In plaats daarvan krijg ik een zaterdagavondprogramma, waarin de deelnemers 100.000 euro kunnen winnen. De naam van de show? Mijn vorige programma heette Lingo, dit wordt... Bingo!"

Kijk hierboven naar de gehele aflevering van Sanders Gerse Gasten met Jan Versteegh. Naast de problemen in zijn puberteit is de voormalig Powned-verslaggever ook heel open over de problemen bij zijn geboorte en welke hinder hij daar tot op de dag van vandaag van ondervindt.

Veel bn'ers met Sander in gesprek

In het tv-programma Sanders Gerse Gasten gaat presentator Sander de Kramer met zijn inmiddels befaamde en gepimpte Seat Panda langs bij bekende regiogenoten, om met hen plekken op te zoeken die kenmerkend zijn geweest in hun leven.

De komende tijd nemen nog veel meer bekende personen plaats in Sanders karretje, waaronder John de Wolf, Hugo Borst, Shirma Rouse, Raemon Sluiter, Robin van Persie, Richard Groenendijk, Herman den Blijker en Hugo de Jonge.

Sanders Gerse Gasten is vanaf 5 september elke zaterdag om 17:00 uur te zien zijn op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.