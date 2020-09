Zonder klachten testen op corona? 'Niet verstandig'

Je laten testen op het coronavirus zonder dat je klachten hebt? Dat kun je beter niet doen, zegt Richard Molenkamp, Hoofd Laboratorium van het Erasmus MC. "Zinloos is een groot woord, maar ook gegeven de testcapaciteit is het verstandig om voornamelijk mensen mét klachten te testen."

GGD-voorzitter André Rouvoet spreekt zich in een interview met dagblad Trouw uit dat hij bang is dat een negatieve coronatest iets doet met het gedrag van mensen. Mensen zouden zich zo onterecht veilig wanen en het niet zo nauw meer nemen met de regels.

"Ik ben bang dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden", zegt hij in de krant. "Als we ons met kerst massaal laten testen en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af."

Te weinig virusmateriaal

Molenkamp geeft een andere reden aan om je niet te laten testen zonder klachten. "De basis is dat we mensen testen met klachten. Daarvan weten we dat er voldoende virus aanwezig is. Maar als je zomaar mensen gaat testen zonder klachten, zou het kunnen voorkomen dat zij toevallig aan het begin van een virusinfectie zitten met heel weinig virusmateriaal in hun lichaam. Dat wordt dan niet gedetecteerd bij een test."

De aanwezigheid van het coronavirus wordt in het laboratorium gemeten door middel van een PCR-test. Die vermeerdert een klein stukje van dat genetisch materiaal tot hele grote hoeveelheden", vertelt Molenkamp. Daarna kunnen de medewerkers van het laboratorium die grotere hoeveelheid waarnemen.

Volgens Molenkamp is het normaal voor dergelijke tests dat zij bij zeer weinig virusmateriaal dit niet kunnen detecteren. "Dan zou je eigenlijk ook vaker moeten testen, maar dat is dan weer lastig qua capaciteit. Ik denk dat het beleid zoals het nu is, testen bij klachten, heel goed werkt en goed bedacht is. Ik denk dat we dat zo moeten houden."