Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis onderuit in openingsduel, bijna spectaculaire comeback Capelle

Excelsior Maassluis heeft in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede divisie niet gewonnen. Katwijk was met 2-0 te sterk op Sportpark Dijkpolder.

Voor rust stonden de oranjehemden al op 0-2. Excelsior Maassluis zette na de rust nog aan en kwam via Marius van Mil nog dichtbij bij de aansluitingstreffer, maar dichterbij kwam Excelsior Maassluis niet.



Ook ASWH verloor tijdens de openingsronde van de tweede divisie. Kozakken Boys klopte de ploeg van trainer Rogier Veenstra met 3-2. Clarence Bijl en Luuk Admiraal waren trefzeker voor ASWH. ASWH maakte het duel echter niet met Jesper van den Bosch af. De aanvoerder kreeg zijn tweede gele kaart, dus rood, vanwege protesteren bij de scheidsrechter bij de 2-0 van Kozakken Boys.



Jong Sparta pakte als enige regioploeg een resultaat in de openingsspeelronde. De belofteploeg uit Rotterdam speelde tegen de leeftijdsgenoten van Jong FC Volendam met 2-2 gelijk. Marouane Afaker en Sven Mijnans scoorden voor Jong Sparta, dat al vroeg met tien man moest spelen. Na tien minuten kreeg Augustin Drakpe een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Derde divisie zaterdag

Barendrecht heeft de openingswedstrijd in de derde divisie gelijkgespeeld. In Veenendaal werd het 1-1 tegen DOVO. Ugur Altintas opende na zeventien minuten spelen de score namens een sterkspelend Barendrecht. Pas een minuut voor tijd kregen de gasten de gelijkmaker van DOVO om de oren.



SteDoCo startte wel goed aan het nieuwe seizoen. De ploeg uit Hoornaar klopte de amateurs van Ajax met 4-1. De goals kwamen op naam van Joran Schröder, Guytano dos Santos, Marlon Pereira en Bryan Jongeneel.

Hoofdklasse A

Capelle had bijna een geweldige comeback te pakken bij Achilles Veen. De Brabanders wonnen echter met 4-3 in het openingsduel. Bij een 4-0 achterstand maakte Capelle in de laatste zes minuten nog drie doelpunten. De goals van Lars van der Wijngaard, Bram van Eijk en Justin van Mullem (via een penalty) mochten echter niet meer baten.

Uitslagen in de hoofdklasse A:

Spijkenisse - Jodan Boys 1-1

ARC - Rijsoord 3-1

Scherpenzeel - Smitshoek 1-2

Zwaluwen - FC 's-Gravenzande 2-3

FC Rijnvogels - sv Poortugaal 3-0

SC Feyenoord - DUNO 1-0