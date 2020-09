LIVE: Zuid-Holland Sport gaat weer van start met amateurvoetbal

De uitzending van Zuid-Holland Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. Vanwege de Havendagen in Rotterdam is het sportprogramma deze week niet op 93.4 FM te horen, maar wel via de onderstaande livestream. Volgende week hoor je Zuid-Holland Sport wel weer gewoon op Radio Rijnmond.

De verslaggevers van Omroep West Sport en Rijnmond Sport zijn bij de volgende duels aanwezig: