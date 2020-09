Horeca boos om uitspraken Aboutaleb: 'Niet leuk om nu horecaondernemer in Rotterdam te zijn'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is ontsteld over een aantal uitspraken die burgemeester Ahmed Aboutaleb eerder deze week heeft gedaan tijdens een ondernemersontbijt in Rotterdam. "Slecht voor het moraal van de horecaondernemers", zegt Robèr Willemsen, ondernemer in Rotterdam en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.

Aboutaleb sprak onder meer over veranderende verdienmodellen voor ondernemers in de stad sinds het coronavirus is uitgebroken. "Veel mensen, veel bier en op een zo klein mogelijk oppervlak was een goed verdienmodel, maar is waarschijnlijk niet meer haalbaar", zei hij. "Dat betekent dat je iets anders moet bedenken voor gezelligheid met elkaar."

De burgemeester gaat met het college kijken wat de mogelijkheden zijn om de extra grote horecaterrassen ook na 1 november toe te staan. "Daar sta ik graag voor open", zei hij. "Met ideeën kunnen ze bij ons terecht." De gemeenteraad moet daar dan wel officieel mee instemmen.



Hoewel de burgemeester dus lijkt in te stemmen met winterterrassen, schoot zijn eerste opmerking in het verkeerde keelgat van de ondernemers. Willemsen: "Hij heeft het erover dat het verdienmodel van de bruine kroeg niet meer bestaat. Als er iets aangetoond is in deze tijd, is het dat mensen behoefte hebben om met elkaar te zijn en naar de kroeg te gaan."

Maar is Aboutaleb niet gewoon realistisch met zijn uitspraak? "Als hij pragmatisch en realistisch was, had hij kunnen zeggen dat een aantal bedrijven de coronacrisis niet zullen overleven. Maar het gaat nu om het type horeca, en hij vertelt dat wij straks niet meer in de kroeg bier staan te drinken en op andere manieren uitgaan."

Financiële situatie

De burgemeester deed ook uitspraken over de financiële situatie van de ondernemers. "Ik weet dat mensen afspraken hebben moeten maken met leveranciers, bijvoorbeeld van bier en goederen, en verhuurders van panden om toch te kunnen overleven en daarnaast gebruik hebben moeten maken van de rijksregeling. Het is zorgelijk dat blijkbaar veel horeca in Rotterdam over weinig buffers beschikt. Dat is een teken aan de wand", zei hij donderdag.

"We gingen in maart in een half uur tijd met zijn allen naar nul omzet. We gingen gewoon dicht. Logisch dat mensen dan na enkele maanden aankloppen bij overheden", zegt Willemsen. "Als het gaat om onze financiële toestand, dan zou hij een rol daarin moeten pakken om vet op onze botten te kweken."

'Niet leuk om horecaondernemer te zijn'

Willemsen noemt het op dit moment "niet leuk om horecaondernemer te zijn in Rotterdam". Hij is van mening dat Aboutaleb naar een eigen idee handelt en er een zeer rigide handhaving op nahoudt. "In het centrum hebben we dagelijks te maken met grote hoeveelheden controles, terwijl duidelijk is dat er nauwelijks besmettingen plaatsvinden in de horeca. We hebben landelijk afgesproken dat we gaan handhaven op excessen, maar in Rotterdam vinden we het nodig om consequent alle terrassen te handhaven."

Dat de uitbraak in de stad de afgelopen het hoogst lag, vindt Willemsen hiervoor niet zozeer een reden. "In Rotterdam is het niet terug te leiden naar de horeca. De grootste problemen zitten in de privésfeer en in bepaalde groepen en wijken. Er is geen enkele aanleiding om de horeca hier anders te behandelen dan in de rest van Nederland."

Volgens Willemsen lopen ondernemers en personeel hierdoor op eieren. "Ik wil dat hij op basis van de feiten zijn maatregelen neemt en dat moet hij samen doen met de ondernemers in Rotterdam."

Hij is van mening dat de burgemeester de gemiddelde horecaondernemer beledigt met wat hij heeft gezegd tijdens het ondernemersontbijt. "Als hij zich zorgen had gemaakt, hadden we denk ik andere gesprekken met elkaar. De uitspraken die hij doet, vinden wij aanmatigend."

Reactie gemeente

De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten dat de burgemeester niet via de media in gesprek gaat met de horecaondernemers. "Hij heeft aangegeven ruimte te willen bieden aan horecaondernemers om met alternatieve ideeën te komen, passend binnen de coronamaatregelen. Zijn opmerkingen over het huidige verdienmodel heeft hij gemaakt om zijn zorgen te uiten, hij betreurt het dat die anders worden geïnterpreteerd."

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland gaat ervan uit dat de burgemeester gauw met zijn vereniging in gesprek gaat. "En dat hij in die gesprekken wellicht deels op zijn uitspraken terugkomt, of ze toelicht", besluit Willemsen.