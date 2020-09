Rotterdammer Etto Sedney is door naar de volgende ronde in The Voice Senior: 'Ik doe gewoon mijn ding'

Rotterdammer Etto Sedney is door naar de volgende ronde in The Voice Senior

Het is de 74-jarige Etto Sedney gelukt. Vrijdag draaiden maar liefst drie juryleden van The Voice Senior hun stoel voor de Rotterdammer. Hij zong Back Stabbers van zijn favoriete band uit de '70's, de O'jays. "Wat een energie, wat een inspiratie", zei jurylid Angela Groothuizen over zijn optreden.

Eenmaal backstage na zijn optreden, is Sedney vooral opgelucht. "Ik wilde losgaan en ik ben losgegaan", vertelt hij aan zijn familie die op hem staat te wachten. "Ze vonden het fantastisch", vertelt hij over de reacties die hij heeft gekregen. "Ik sta versteld van het grote aantal telefoontjes en appjes dat ik krijg. Ik ben blij dat mijn optreden zo goed is bevallen."

Het was bij The Voice wel even wennen voor Sedney, hoewel hij al zijn hele leven artiest is. Zo zong hij onder andere bij de groep Tiffany die in 1979 de hit ‘Late Night Show’ uitbracht.

'Even wennen'

"Normaal zing ik op een festival en dan ben ik na het op treden meteen weg. Nu staat er een enorme organisatie om mij heen. Het was even wennen dat zoveel mensen zich met mij bemoeien. Ik doe gewoon mijn ding."

De juryleden zijn enthousiast over Sedney. Hij kiest Gerard Joling als zijn coach voor de rest van zijn The Voice-avontuur. Volgende week vrijdag zien we hem in de volgende ronde.