Zacht water zorgt voor minder kalkaanslag bij inwoners van Papendrecht

Bij inwoners van Alblasserdam, Papendrecht en Kinderdijk komt sinds zaterdag zacht water uit de kraan. Ook bewoners vanĀ enkele tientallen huizen in Oud-Albas zullen nog maar weinig last hebben van kalk door de overstap.

Waterbedrijf Oasen slaat de handen ineen met wethouders van de gemeenten. Vrijdag schakelden zij samen het zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland uit.

Het zachte water komt vanuit een productielocatie in Langerak in Molenlanden. Oasen is bezig haar productielocaties te vernieuwen waardoor steeds meer mensen gebruik kunnen maken van zacht water.

Klanten van het waterbedrijf wilden al langere tijd overstappen op zacht water. Dat bevat minder kalk en zorgt dus ook voor minder kalkaanslag. Ook kan er met zacht water beter schoongemaakt worden. Gebruikers hebben dan minder zeep en wasmiddel nodig. Op deze manier is het water beter voor de portemonnee en het milieu.