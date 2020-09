Eigenaar patatzaak op Schouwburgplein over gestolen bestelbus: 'Ik heb overwogen te stoppen'

De bestelwagen van Frans Schipper van frietzaak Schipper Patat op het Schouwburgplein in Rotterdam is gestolen. Donderdagavond reed hij zijn verkoopwagen nog naar huis op Zuid. Vrijdagochtend was de wagen weg.

"Ik heb een speciaal soort wagen. Het heeft een duur remsysteem, speciale trekhaak en interieur", vertelt een aangeslagen Schipper. "Eerst ga je nog denken dat je hem misschien ergens anders hebt geparkeerd, maar hij bleek echt weg."

Al vijftien jaar staat Schipper's frietzaak op het Schouwburgplein. Daarvoor stond hij decennialang voor De Doelen.

Met de tractor

De friethandelaar heeft direct aangifte gedaan en stond zaterdag al wel weer met zijn zaak op het Schouwburgplein. Een kennis heeft zijn verkoopwagen met een tractor naar het centrum gereden.

Eenmaal aan het werk beseft Schipper pas hoeveel hij kwijt is. "Alles wat in mijn bestelbus zat is ook weg. Ik mis twee afvalbakken, een reclamebord en jerrycans. Vanmorgen ben ik nog snel naar de groothandel geweest voor mayonaise en frituurvet. Ik voel me net een ridder te voet."

Het zijn vooral praktische dingen die Schipper mist. De spullen in de wagen waren niet verzekerd. "Ik moet alles opnieuw kopen, dan ben ik zo 2500 tot 3 duizend euro lichter." De gestolen wagen zelf was wel verzekerd.

De gemeente heeft hem toegezegd dat hij de wagen voorlopig kan laten staan op het Schouwburgplein. "Ik hoop dat de politie mijn wagen terugvindt, eventueel zonder spullen."

De afgelopen maanden waren vanwege de coronacrisis al zwaar voor Schippers zaak. Op vakantie gaan zit er voor hem even niet in. Maar opgeven doet hij niet. "Gisteravond heb ik overwogen te stoppen, maar ik sta hier al 41 jaar. Ik wil de vijftig jaar nog volmaken."