Volg Excelsior-Almere City in Radio Rijnmond Sport

Het duel Excelsior-Almere City begint al om 12:15 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop verzorgt het radiocommentaar in het Van Donge & De Roo Stadion.

Verder hebben we in Radio Rijnmond Sport niet alleen aandacht voor het mannenteam van Excelsior, maar ook het vrouwenteam. De damesploeg van Excelsior start zondag in de eredivisie, zonder de naam van amateurclub Barendrecht erin. Verslaggever Frank Stout neemt om 14:30 uur in Kralingen een kijkje bij de thuiswedstrijd van Excelsior tegen sc Heerenveen.

Radio Rijnmond Sport wordt gepresenteerd door Dennis van Eersel. Het programma begint al om 12:00 uur en duurt tot en met 16:00 uur.