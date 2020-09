Het weer van vandaag: overwegend droog

Het wisselende weer houdt vanavond aan. Aan zee kan er een enkele bui voorkomen en verder landinwaarts ontstaat een lokale mistbank. De temperatuur zakt naar 12 graden in Hoek van Holland tot 9 graden in de buurt van Gorinchem. Er staat maar weinig wind.

Morgenochtend kan het mistig zijn, maar dat lost daarna snel op. De rest van de ochtend is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaat de zon steeds minder schijnen. Het blijft zo goed als droog. De temperatuur loopt op naar 19 of 20 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Ook tijdens de rest van de nieuwe werkweek houdt het kalme najaarsweer aan. De temperatuur ligt vaak tussen de 17 en lokaal 21 graden. Verder is er op dinsdag en woensdag veel bewolking aanwezig. Vanaf donderdag lijkt de zon weer wat vaker mee te doen in het weerbeeld. Op een enkele bui na is het overwegend droog weer.