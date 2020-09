Rozenburgse biljarters hebben weer een onderkomen

"Biljartpaleis het Posthuys. Daar moet je zijn voor een lekker potje biljart." De mannen van biljartvereniging Het Anker kunnen weer lachen. In hun nieuwe onderkomen gaan de schalen met worst, kaas en toastjes met vis rond. Het is feest.

De afgelopen twee jaar was dat wel anders. Leden hebben nachten wakker gelegen. Hun vaste ruimte in een gebouwtje van Careyn aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg moest op stel en sprong worden verlaten. Het pand werd gesloopt. Er volgde een periode van veelal moeizame gesprekken met ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

De klok tikte door, maar een geschikte ruimte voor de vijftig leden tellende biljartvereniging werd niet gevonden. De mannen voelen zich in de kou gezet.

Henk van de Pol schoof aan bij gesprekken met ambtenaren van de gemeente Rotterdam. "Ik heb me menigmaal als volwassen man gekleineerd gevoeld. Ze zitten zogenaamd te luisteren naar je en er gebeurt helemaal niets."

Piet Verweel vult aan: "We zijn met mensen van Rotterdam bezig geweest, maar die hebben ons nog verder in de put getrapt."

Sociale aspecten van een biljartclub

Peter Kattestaart heeft vanaf het begin af geprobeerd te laten zien dat de vereniging om meer gaat dan alleen een potje biljarten. Voor de veelal oudere leden is het een moment om naar uit te kijken, er even uit te zijn, een bakkie te drinken en om over zinnige - en soms vooral onzinnige dingen te praten.

Het sociale aspect, dáár hamerde Kattestaart steeds weer op. Jan Esbach denkt er hetzelfde over. "In de ochtend verheug ik me er al op dat ik 's middags een uurtje weg kan."

Eureka!

Het voorstel van de leden van de vereniging om in te trekken in de oude brandweerkazerne van Rozenburg werd door de gemeente afgewezen. Maar Kattestaart wist van dat er een ruimte vrij zou komen in café-restaurant Het Posthuys aan de Molenweg in Rozenburg.

Kattestaart: "In Vlaardingen hebben wij een toernooi gespeeld op een soortgelijke locatie. Dus ik kreeg op een gegeven ogenblik toch een droom en dacht, waarom ga ik dat niet aan Joop vragen? (red: de eigenaar van het Posthuys). En dat resulteerde in de nieuwe ruimte die zaterdag feestelijk is geopend. Ik noem het een paleisje. Een biljartpaleisje."

Uiteindelijk is het verhaal goed afgelopen dankzij eigen initiatief van de leden. De biljarters willen het verleden achter zich laten en kijken vooruit. Henk van der Pol hoopt op nieuwe leden en Piet Verweel zegt: "Laten we hierop bouwen en niet meer achterom kijken."

Wonderwel staat het gebouw van Careyn nog steeds overeind. Henk van der Pol: "We zaten in de weg. We zaten gewoon in de weg in dat gebouw. We moesten er uit. Hoe dan ook. Maar degene die daarbij betrokken zijn geweest, realiseren zich niet wat voor impact dat heeft."

Vlak voor de coronacrisis ging verslaggever Suzanne Mulder langs bij Jan Esbach (84). Zijn vrouw overleed negen jaar geleden en een bezoek aan de biljartclub is het hoogtepunt van zijn dag.