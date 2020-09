Moeder uit Dordrecht verdacht van betrokkenheid bij overlijden 21-jarige zoon

Justitie verdenkt een Dordtse moeder van betrokkenheid bij de dood van haar 21-jarige zoon. Hij overleed in november vorig jaar. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, mag de 40-jarige vrouw het proces thuis afwachten.

De jongen overleed vorig jaar na een lang ziekbed in het ziekenhuis. De familie reisde af naar Marokko om hem te begraven. Eenmaal terug in Nederland, werd de moeder gezien als verdachte. In het bloed van haar overleden zoon werd een stof aangetroffen die ook in de medicijnen van de moeder zit. Die had een medicijn tegen hartritmestoornissen.

Om de ware oorzaak van de dood van de jongen te vinden, moet zijn lichaam worden opgegraven. Maar vanwege religie, corona en de verhoudingen tussen Nederland en Marokko kan dat volgens justitie een langslepende kwestie worden.

De moeder blijft verdachte. Totdat de vrouw is voorgekomen in de rechtbank blijven de twee andere kinderen uit voorzorg ergens anders wonen. De moeder mag thuisblijven omdat volgens justitie de kans dat ze vlucht of een misdaad begaat erg klein is.