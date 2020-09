Zeven goals in één helft, tien in totaal; maar Excelsior verliest van Almere City

Excelsior heeft in een waar spektakelstuk niet weten te winnen van Almere City. In het Van Donge & De Roo Stadion werd in totaal maar liefst tien keer gescoord: 4-6.

De wedstrijd in de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie begon al explosief, met twee doelpunten binnen de eerste vier minuten. Almere-spits Thomas Verheijdt kopte de bezoekers op voorsprong, maar Reuven Niemeijer antwoordde direct namens Excelsior: hij schoof de bal door de benen van Helmond-keeper Michael Woud. Vlak voor de twee doelpunten had Joël Zwarts al een goede kans gemist.

Doelpunt na doelpunt

Vervolgens ging het duel in hoog tempo door, met kansen over en weer. Daarvan benutte Elías Omarsson er twee voor de thuisploeg. De IJslander scoorde twee keer in minder dan twee minuten. Maar Excelsior gaf de voorsprong al weer snel uit handen, want ook Almere City wist twee keer snel achter elkaar doel te treffen. Uit een corner van oud-Excelsior-speler Ryan Koolwijk kopte Faris Hammouti de 3-2 binnen en kort daarna profiteerde Jearl Margaritha van klungelig balverlies van Mitchell van Rooijen: 3-3.

Nog voor de rust raakte Excelsior zowel de paal als de lat, maar toch was het Almere City dat met een voorsprong de rust in ging. Verheijdt maakte zijn tweede van de middag, nadat de bal via de paal op zijn hoofd belandde.

Op jacht naar de gelijkmaker

In de tweede helft gingen de Kralingers op zoek naar de gelijkmaker, maar met kunst en vliegwerk hield de Almere-defensie stand. Omarsson stuitte van dichtbij op Woud en kort daarna werd de bal twee keer van de lijn gehaald na een gevaarlijke Excelsior-hoekschop.

Zo spectaculair als de eerste helft was, werd het in de tweede helft voor lange tijd niet. Verheijdt kopte nog een keer naast namens Almere City, maar echt grote kansen bleven lang uit. Tot de slotfase, waarin het opnieuw doelpunten regende. Emmers leek het duel met zijn 3-5 te beslissen, maar Omarsson maakte zijn hattrick compleet en zorgde vrijwel direct na de aftrap voor de aansluitingstreffer. Weer niet veel later na dat doelpunt werd de Excelsior-hoop al weer de grond in getrapt door Tim Receveur, die voor de 4-6, en tevens de einduitslag, tekende.

Volgende week vrijdag neemt Excelsior het op tegen regiogenoot FC Dordrecht. Dat duel wordt vanaf 18:45 uur gespeeld aan de Krommedijk.

Opstelling Excelsior: Damen; Ormonde-Ottewill, Matthys, Oude Kotte, Horemans (Verhaar '77'), Niemeijer (Fischer '87'), Van Rooijen, Bruins; Zwarts, Omarsson, Mendes Moreira.