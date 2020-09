Dijkhuizen: 'Je denkt verder te zijn, maar uiteindelijk staat er gewoon 4-6 op het scorebord'

Excelsior wist zondag vier keer te scoren tegen Almere City, maar verloor de wedstrijd toch met 4-6. Het makkelijk tegen krijgen van doelpunten was vorig seizoen al een probleem voor de ploeg uit Kralingen, en trainer Marinus Dijkhuizen is dan ook teleurgesteld in het resultaat van zondag.

Tijdens de voorbereiding besteedde Dijkhuizen extra aandacht aan de verdediging van zijn ploeg. "Je werkt er maanden lang hard aan en denkt verder te zijn dan vorig seizoen. Maar uiteindelijk sta je elkaar aan te kijken en staat er gewoon 4-6 op het scorebord", zegt de oefenmeester.

Dijkhuizen zag in een aantal wedstrijden in de voorbereiding dat zijn team verdedigend op de goede weg was. "Het is ook niet zo dat we niet kunnen verdedigen. Maar we zijn er gewoon niet stabiel genoeg in. Helaas zijn we gewoon niet zo ver. Dat is de meest teleurstellende conclusie van vandaag."

Extra centrale verdediger

De trainer van Excelsior maakt er geen geheim van dat de Kralingers nog op zoek zijn naar een extra centrale verdediger. "Vorig jaar hadden we Cameron Humphreys bij de selectie en die hebben we niet vervangen", geeft Dijkhuizen aan. "Dus het blijft nog zeker een wens om op die positie een versterking te halen."

De volgende wedstrijd van Excelsior is op bezoek bij FC Dordrecht. Die wedstrijd zal aankomende vrijdag worden gespeeld om 18:45 uur.

Bekijk hierboven het hele interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen Almere City.