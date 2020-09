Behulpzame verkeersregelaar rent nachtelijke sprintjes voor ambulance

Verkeersregelaar Jeffrey was zondagnacht heel behulpzaam voor de medewerkers van de ambulancecentrale uit Dordrecht. Steeds wanneer een ambulance aan kwam rijden, trok hij een sprintje over de afgesloten N3 om de pionnen even aan de kant te zetten.

Ambulancechauffeur Linda filmde de sprint en is uitgelaten over de behulpzaamheid van de verkeersregelaar, al reed ze geen spoedritten. "Wij vertelden hem ook dat het echt niet nodig was om een sprintje te trekken, maar hij vond het leuk om te doen."

Verhaal gaat verder onder de tweet



De centrale waar Linda en haar collega's vanuit vertrekken zit op het Leerpark in Dordrecht. Voor iedere rit in de Hoeksche Waard mogen de hulpdiensten over de afgesloten N3. "We zijn hem vannacht vier keer gepasseerd en ik denk dat onze collega's hem ook zijn tegengekomen."

De ambulancebroeders hebben tijdens een rit ook een kopje koffie voor Jeffrey meegenomen. Dat wil Linda vanavond weer doen. Jeffrey zelf is dolenthousiast. "Ik vind het leuk dat ik er voor jullie ben. Ik ben er vanavond ook weer, tot vanavond", reageert hij op een tweet van Linda.