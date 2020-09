FC Dordrecht geeft voorsprong uit handen in Den Bosch

Dordrecht speelde de wedstrijd tegen Den Bosch zonder trainer Harry van den Ham op de bank. De trainer van de Schapekoppen bleef uit voorzorg thuis met verhoging. Zijn assistent Ben Kinds nam de taken van Van den Ham voor zijn rekening.

Na een tam begin van de eerste helft, waarin Dordrecht-keeper Anthony Swolfs wel een keer reddend moest optreden, kregen de Dordtenaren hun eerste grote kans via Robin Polley, die zijn schot in de korte hoek gepareerd zag worden door Den Bosch-doelman Wouter van der Steen.

Weinig balbezit, wél de voorsprong

FC Den Bosch had veel de bal in de eerste helft, maar de verdediging van FC Dordrecht stond goed en gaf weinig kansen weg. En als de Bosschenaren er doorheen kwamen, vonden ze keeper Swolfs op hun pad. De Dordtenaren wisten in de 34ste minuut op voorsprong te komen. De bal bleef hangen in het zestienmetergebied van de thuisploeg en Kevin Jansen prikte de bal van dichtbij in het dak van het doel.

Den Bosch valt aan

De tweede helft begon daarna niet goed voor FC Dordrecht. Den Bosch zocht veel de aanval vanaf de aftrap en dat leidde al snel tot de gelijkmaker; Kevin Felida schoot hard binnen uit een afvallende corner. De beste kansen in de tweede helft waren verder ook voor de thuisclub. Zo raakte Lars Miedema van dichtbij de lat en schoot oud-Spartaan Paco van Moorsel de bal net over het doel van Swolfs.

Diezelfde Van Moorsel tekende vlak voor tijd wel voor de 2-1 voor de Bosschenaren, toen hij de bal in zijn gezicht gekopt kreeg en wat gelukkig de bal in het doel werkte. Dordrecht was kort daarna nog dicht bij de gelijkmaker, maar Nelson Amadin raakte uit een rebound de paal.

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Bondswell (45' Overes), Aktas, Bliek, Polley; Sürmeli, Baggerman (90' Richardson), Jansen (88' Musaba), Vermeulen, Agrafiotis, Valpoort (77' Amadin).

Scoreverloop:

34' Kevin Jansen 0-1

51' Kevin Felida 1-1

85' Paco van Moorsel 2-1