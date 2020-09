'Rotterdam heeft meer recreatieve zwembaden nodig'

Een dagje recreatief zwemmen in Rotterdam is in Rotterdam nog niet zo makkelijk, vindt moeder en wijkraadslid Leontine Vreeke. Daarom is ze een enquête gestart voor alle Rotterdammers. Zijn er wel genoeg 'speelzwembaden' in de stad?

"Recreatief zwemmen is voor mij en veel bewoners een glijbaan en een bubbelbad bijvoorbeeld. De dingen waardoor je met het gezin een hele dag plezier kan hebben in het zwembad", verklaart Vreeke wat ze precies mist in Rotterdam.

"Een beetje zoals Tropicana was", lacht het wijkraadslid uit Katendrecht. "Of het oude zwembad Charlois. Dat was echt heel leuk. Het nieuwe is een fantastisch olympisch zwembad, maar ik kan er niet glijden of bubbelen."

Nu zijn die zwembaden er wel, maar het zijn er slechts een handvol. "Hoek van Holland heeft een prachtig zwembad. Pernis is ook heel leuk. Maar als je op Zuid woont en geen auto hebt, is dat wel heel ver met drie kinderen in je kielzog en een koelbox." Ook in Rotterdam-Noord en West zijn geen zwembaden met een glijbaan te vinden.

Zelf kiest ze vaak voor zwembad De Devel in Zwijndrecht. Naar aanleiding van de gesprekken die ze voerde als wijkraadslid denkt Vreeke dat veel meer gezinnen Rotterdam 'ontvluchten' als ze een dagje willen zwemmen. Door haar enquête wil ze achterhalen hoe groot de behoefte is van Rotterdammers om op meer plekken recreatief te kunnen zwemmen.

Duurder

Ronald van Ombergen van het Sportbedrijf gaat over de Rotterdamse zwembaden. Hij zegt het verhaal van Leontine Vreeke te herkennen. "Ik word elke week wel gevraagd wanneer er weer een Tropicana komt."

"Er zijn in Rotterdam in totaal drie zwembaden waar je recreatief kunt zwemmen. Onze focus ligt op sporten en lessen. We denken wel serieus na om een extra zwembad voor recreatief zwemmen te realiseren. Nadeel is wel dat die veel duurder zijn dan een, tussen aanhalingstekens, rechttoe-rechtaan-zwembad."

Toch is wijkraadslid Vreeke er niet van overtuigd dat haar kwestie snel wordt opgelost. "Wat schetst mijn verbazing: het oude Afrikaanderbad wordt herbouwd, maar niet als recreatiebad."

Zwemvaardigheid verliezen

Van Ombergen verwacht dat er wel degelijk wat gaat veranderen. "Ik denk dat we uiteindelijk toegaan naar een model met meer recreatieve zwembaden." Maar hij erkent dat daar nog wat jaren overheen kunnen gaan. Hij zegt open te staan voor de resultaten van het onderzoek van Vreeke.

Zij stipt nog een ander punt aan. "Zo'n 1400 kinderen uit Rotterdam-Zuid hebben gratis hun zwemdiploma gehaald. Maar je moet wel blijven zwemmen om je zwemvaardigheid te behouden."