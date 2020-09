Na drie jaar met Barendrecht, is het nu Excelsior vrouwen: 'Het is puur goodwill'

De eerste wedstrijd van de Excelsior vrouwen is verloren. In Kralingen was Heerenveen met 2-0 te sterk. Na drie seizoenen is Barendrecht afgehaakt als partner en gaat de vrouwentak verder als Excelsior.

Al een half jaar geleden gaf Barendrecht aan dat ze zich terugtrokken uit de pilot om samen een vrouwenteam op te zetten in de eredivisie. "We hadden van tevoren afgesproken dat we een pilot van drie jaar zouden doen. Die hebben we ook keurig netjes met elkaar afgemaakt", reageert Excelsior-directeur Ferry de Haan. "Het heeft Barendrecht niet gebracht wat ze hadden verwacht. De aanmeldingen van meisjes als lid bij Barendrecht viel tegen."

Volgens hoofdtrainer Richard Mank kan alles nu professioneler worden aangepakt. "Niks ten nadele van Barendrecht, maar dit is een topsportomgeving", laat Mank weten. "En met Barendrecht erbij zit je met een amateurclub eraan vast. Nu hebben we ook gewoon één logo en hebben we het alleenzeggenschap over het elftal. Voorheen moest dat over meerdere schakels gaan, dus dat is wel een groot verschil".

Ambitie

Toch mogen we ook dit jaar niet al te hoge sportieve ambities van Excelsior verwachten. Dat heeft alles te maken met de lage begroting. "Het vrouwenvoetbal is geen verdienmodel", licht De Haan toe. "Het kost ons een goede 130.000 euro per jaar, maar dat is wel grotendeels gedekt door sponsoren en subsidie vanuit de KNVB."

De verschillen in de eredivisie blijven derhalve in stand. Ajax, PSV en FC Twente spelen om de titel. Excelsior wil vooral geen achtste - en dus laatste - worden en héél stiekem dromen ze van de zesde plek. "Of dat realistisch is, gaan we vanzelf zien als het seizoen bezig is", vertelt Mank. "Als wij een aantal meiden door kunnen laten ontwikkelen om op een hoger niveau te gaan spelen, dan ben ik tevreden. Ook ben ik blij als we kunnen groeien als organisatie en meer meiden in de regio kunnen motiveren om te voetballen."

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Excelsior zich aanmerkelijk kunnen versterken met spelers buiten de regio. In de selectie spelen vrouwen uit Nijmegen, Eindhoven en zelfs uit Oldenzaal. Middenvelder Anne Bhagerath speelde de afgelopen jaren bij FC Twente, maar daar speelde ze nauwelijks. Bhagerath schreef een mail naar Mank of ze bij Excelsior mocht komen spelen. Puur om te investeren in haar carrière.

"Bij FC Twente heb ik tien jaar lang met dezelfde meiden gevoetbald, dus het is wel even wennen bij Excelsior", zegt Bhagerath. "Ik woon op dit moment bij de keeperstrainer thuis en heb daar mijn eigen kamer. Alles is nieuw, maar tot nu toe gaat het met mij heel goed", licht ze na afloop van het verloren duel met de Friezinnen toe.

Het levert niets op

Bhagerath weet zelf al te goed dat Excelsior niet het linkerrijtje gaat halen. Net als iedereen in Kralingen. Hoewel sportief succes zal uitblijven, denkt De Haan er niet aan om afscheid te nemen van de vrouwentak. "Het vrouwenvoetbal levert ons financieel niks op. Het is puur goodwill en het draagt maatschappelijk bij aan wat we uit willen dragen. Vrouwenvoetbal past namelijk bij Excelsior, de stad Rotterdam verdient een vrouwenelftal en onze vrouwentak zou een mooi voorportaal moeten zijn voor doorstroming naar het Eredivisie-elftal."

"Excelsior is er voor iedereen", vult Mank aan, die ook werkt voor Excelsior4All, de maatschappelijke foundation van de club. "Mannen, vrouwen, walking football, G-voetbal... iedereen is welkom bij ons. Vandaag speelden we naast het stadion en waren er ongeveer 250 toeschouwers. Hopelijk worden het er meer als we weer in het stadion gaan spelen."

Tegen Heerenveen creëert Excelsior geen enkele kans. Vlak voor rust scoren Kirsten van de Westeringh en Fransisca Cardoso en is de wedstrijd beslist. Ondanks de goede bedoelingen valt het niveau van de wedstrijd tegen. "Ik denk dat de toekomst van het vrouwenvoetbal moeilijk blijft. Het voetbal zit absoluut wel in de lift, maar het heeft nog niet de ontwikkeling doorgemaakt die iedereen vier jaar geleden had verwacht", besluit De Haan.

Mank roept zijn ploeg bij elkaar. Hij complimenteert zijn team voor de getoonde inzet. Morgen wacht de eerste training van de in totaal negen van de nieuwe week. Op naar verdere ontwikkeling bij Excelsior, het ontwikkelingsteam van de eredivisie.