Het weer vandaag: droog met een aardige portie zon

Vanavond en vannacht raakt het vanuit het westen bewolkt en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15.

Morgen een bewolkte dag en blijft het nagenoeg droog, lokaal kan er een spatje motregen voorkomen. In de middag wordt het 20 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

VOORUITZICHTEN:

Woensdag is het bewolkt met vanuit het noordwesten wat regen. In de tweede weekhelft blijft het droog met op vrijdag de meeste zon-uren. In de middag wordt het 20 graden, alleen op donderdag blijft het wat koeler.