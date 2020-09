Man bijt agente in arm

Bij het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein is zondagmiddag een agente in haar bovenarm gebeten. De dader is aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

De politie kwam naar het winkelcentrum, omdat een man daar vrouwen zou lastigvallen. Bij aankomst lag hij op de grond bij een bushalte. "Een degelijk gesprek voeren zat er niet in. Meneer had namelijk andere plannen en ging vol in het verzet", schrijft de politie Feijenoord op Facebook.

"De collega is nagekeken en is verder in orde. Binnenkort zal de man zich moeten verantwoorden voor de rechter. Blijf van hulpverleners af!"