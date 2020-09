Feyenoord-rechtsback Nieuwkoop leerde zijn lichaam beter kennen bij Willem II: 'Je voelt aan wanneer je wat minder moet doen'

Bart Nieuwkoop is terug bij Feyenoord. Na zijn verhuurperiode aan Willem II stond de 24-jarige verdediger de afgelopen twee oefenwedstrijden tegen Arminia Bielefeld en HSV weer op zijn geliefde rechtsback-positie in het elftal van trainer Dick Advocaat. "Wat dat betreft ziet het er positief uit."

"Ik heb veel kunnen spelen vorig jaar en we hebben een goed seizoen gedraaid", vertelt Nieuwkoop over zijn periode bij Willem II, die door de coronacrisis korter duurde dan gepland. "Het is goed voor mij geweest om veel te spelen en echt onderdeel uit te maken van een basiself. Voor mijn ontwikkeling was het sowieso beter die huurperiode aan te grijpen. Dat wil ik nu hier bij Feyenoord gaan laten zien."

Lichaam leren kennen

Nieuwkoop vertelt niet alleen voetbaltechnisch gegroeid te zijn in Tilburg. "Met de jaren word je wat volwassener in je spel maar je leert je lichaam ook beter kennen. Op een gegeven moment voel je aan wanneer je wat minder moet doen of uit moet kijken op trainingen bijvoorbeeld. Dat heb ik wel geleerd in de afgelopen periode, en dat wilde ik ook heel graag. Het is een proces geweest, maar ik heb het gevoel daarin op de goede weg te zijn."

Nu hij terug is in Rotterdam-Zuid verwacht Nieuwkoop zeker kansen te krijgen bij Feyenoord. "Ik ben er zeker van dat die gaan komen, er komen heel veel wedstrijden aan. En ik probeer ze zeker te pakken. Ik wist dat wanneer ik terug zou komen hard zou moeten werken om een plekje te bemachtigen. De laatste twee oefenwedstrijden speel ik rechtsback, dus wat dat betreft ziet het er positief uit."

