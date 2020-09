Geldinzamelingsactie voor bestolen patatboer: 'Superlief!'

Frans Schipper, wiens bestelwagen vorige week is gestolen, krijgt hulp uit onverwachte hoek. Er is een crowdfundingsactie gestart voor een nieuwe auto. "Wat super en lief!", reageert de eigenaar van Schipper Patat verrast.

De crowdfundingsactie is opgezet door Sjoerd Landweer, general manager van Grand Hotel Central aan de West-Kruiskade in Rotterdam. Hij heeft geen band met Schipper. "Maar hij is een hardwerkende ondernemer, die altijd vriendelijk is. Als klein jongetje kwam ik al een patatje bij hem halen. Ik loop elke dag langs zijn kraam en vroeg me af wat er voor hem gedaan kon worden."



Landweer wil 50 duizend euro inzamelen voor Schipper. Dat geld kan de Rotterdamse patatondernemer goed gebruiken. "Want ik moet alles opnieuw inkopen. Een nieuwe wagen kost al gauw 40 duizend euro, maar daar komen nog allemaal praktische dingen bij", zegt Schipper. Zo noemt hij de speciale aanpassingen aan de kraam, maar ook spullen zoals koksbuizen. "En ik heb nog maar twee theedoeken over."

'Wil niet thuis stofzuigen'

Schipper vindt het sympathiek dat Landweer een crowdfundingsactie heeft opgezet. Hij was niet op de hoogte van het initiatief. Hoewel hij stevig baalt van de gestolen patatkraam, kan hij de diefstal ergens ook relativeren. "Laatst is een kennis overleden. Wat is dan een gestolen wagen? Life goes on", zegt Schipper. "Maar ik heb het liefst dat de wagen wordt teruggegeven." De wagen is nog niet gevonden.

Over stoppen peinst de inmiddels 63-jarige Schipper niet. Hij is al 41 jaar aan de slag als patatboer. "Wat moet ik dan? Thuis gaan stofzuigen. Dat wil ik niet."