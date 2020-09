Rob Baan te gast in FC Rijnmond

Rob Baan is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De Rotterdammer en oud-technisch directeur van Feyenoord schuift aan tafel aan bij analist en Excelsior-speler Thomas Verhaar en presentator Bart Nolles. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop houdt ons in de uitzending vanaf de redactie op de hoogte van het laatste Feyenoord-nieuws.