Coronavirus in verzorgingshuis Oud-Beijerland: iedereen krijgt een test

Het aantal besmettingen in het huis is de laatste dagen meer dan verdubbeld. Waar eind vorige week nog sprake was van tien besmette medewerkers en twee besmette cliënten, hebben coronatesten afgelopen weekend duidelijk gemaakt dat 29 medewerkers en cliënten besmet zijn met het virus. De stijging van het aantal besmettingen was vooral bij medewerkers.

"Een tegenvaller", noemt De Pijper de uitkomsten. Wat wel opvallend is, zegt hij, is dat de besmette personen weinig of geen klachten hebben. "Er zijn geen heel zieke mensen op dit moment."

De besmettingen zijn op de revalidatie-afdeling van het verzorgingshuis. Die is nog zeker een aantal dagen gesloten. Bang dat het virus overslaat naar andere afdelingen is De Pijper nauwelijks. Maar maandagmorgen is toch besloten dat álle medewerkers en cliënten van Rembrandt worden getest.

Dat een deel van het personeel vanwege het virus thuis zit, brengt de zorg niet in gevaar, zegt hij. "Het is fantastisch om te zien hoe collega's dit met elkaar oppakken. Heel veel mensen bieden zich aan om iets extra's te doen. Het is wel heel spannend voor de medewerkers, maar er is geen continuïteitsprobleem op dit moment."