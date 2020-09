Identiteit van zwaargewonde fietser in Melissant bekend

De politie weet inmiddels wie de man is, die maandagochtend zwaargewond raakte bij een aanrijding met een tractor in Melissant. Het ongeluk gebeurde rond 10:00 uur op de Oosterweg. Omdat de man geen papieren bij zich had, wist de politie een paar uur lang niet wie het slachtoffer was.

De fietser was zo zwaar gewond dat hij met een traumahelikopter uit Amsterdam naar het Erasmus MC in Rotterdam is gebracht. Het gaat om een man van tussen de zestig en zeventig jaar oud. Omdat zijn familie mogelijk nog niet ingelicht is, wil de politie later pas meer over zijn identiteit vertellen.