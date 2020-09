Vijf voor twaalf voor Museum Rotterdam: 'Niemand praat over een gesloten museum'

Het is alles of niets voor Museum Rotterdam. De instelling houdt tot en met zondag 13 september een actieweek om het belang van het museum te laten zien.

Zo komt schrijver en journalist Hugo Borst een lezing geven, verzorgt rapper Winne een voorstelling en kan een bezoekje worden gebracht aan een optreden van het Philharmonisch Orkest.

De gemeenteraad besluit namelijk deze maand of Museum Rotterdam wel of geen subsidie krijgt. Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam, hoopt dat de mensen in de stad zich twee dingen gaan realiseren: "Als we écht dicht gaan, dan heeft Rotterdam, de tweede stad van het land, geen stadsmuseum meer. Rotterdam wordt dan de risee van Nederland."



Van de Laar heeft wethouder Kasmi van Cultuur uitgebreid gesproken. "Wij hebben altijd tegen hem gezegd dat we niet oneens zijn met het advies van de Rotterdamse raad, dat Rotterdam een nieuw stadsmuseum moet hebben. Dat hebben we zelf ook opgeschreven", zegt hij. "Maar als je de locatie nu sluit, dat je niemand het meer over een gesloten museum heeft. Je moet opnieuw beginnen. Dat is maatschappelijk en financieel gezien een fiasco. Een heel slecht beleid!"

3 miljoen euro

Museum Rotterdam heeft al plannen voor een nieuw stadsmuseum, maar daar zit geen schot in de zaak. "Geld en cultuur gaan in Rotterdam heel erg moeizaam", vindt Van der Laar.

Om het museum open te houden, is minimaal drie miljoen euro per jaar nodig. Als de gemeenteraad het advies van het RRKC overneemt, dan zou Museum Rotterdam vanaf 1 januari 2021 geen geld meer krijgen.