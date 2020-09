Wibo uit Vlaardingen helpt Jeske met PTSS aan een hulphond

"Schreeuwend en tierend als een feeks", zo omschrijft Wibo Broek de emotionele toestand waarin hij Jeske de Niet vorig jaar tegen het lijf liep in Vlaardingen. Jeske was op de fiets vanuit haar woonplaats Maassluis op weg naar Schiedam en belandde in een grote consternatie rond de grote brand in de Koningin Wilhelminahaven. Ze draaide compleet door. Het was stom toeval dat Vlaardinger Wibo Broek de 25-jarige inwoonster van Maassluis trof. Wibo ging de bewuste ochtend kijken of zijn nabijgelegen bedrijfspand in lichterlaaie stond, maar stuitte daar op de gillende en flippende jonge vrouw. "Ik heb me met een collega over haar ontfermd. Hulpdiensten waren druk met de brand. Met Jeske ging het niet goed, het was heel indrukwekkend," vertelt Broek. "Ze liep ook nog eens heel dichtbij het water dus we hebben haar meteen geholpen."

Traumatische gebeurtenis

Jeske bleek niet het klassieke 'verwarde persoon' maar een jonge vrouw met een posttraumatisch stressstoornis, PTSS. Op haar zesde jaar maakte Jeske een ingrijpende en traumatische gebeurtenis mee. Ze is daarvoor al jaren onder behandeling. "Door alle sirenes raakte ik overprikkeld die dag en kreeg ik triggers naar het verleden. Daardoor kwam ik in een PTSS-aanval terecht, totale paniek," vertelt Jeske.

Wibo Broek hield contact met Jeske en haar familie en zo ontstond 'Project Flip' . Daarmee hoopt Broek een hulphond te financieren voor Jeske. "Het hondje is er inmiddels maar een opleiding tot volwaardige hulphond kost tijd, zo'n twee jaar, en wel 20-duizend Euro," aldus Broek. "Het wordt niet vergoed dus zijn we een particuliere actie begonnen om het voor elkaar te boksen."

Jeske is reuzeblij met 'Project Flip'. "Hij kan dan mijn aanvallen voelen aankomen en aangeven dat ik een stapje terug moet doen. Weg uit de stressvolle situatie. Mocht ik toch een paniekaanval krijgen dan kan Flip op bepaalde drukpunten gaan liggen en me terughalen naar het hier en nu," vertelt Jeske.

"Ik had de aanvallen vroeger ook al op school en op scouting. Het heeft me heel erg belemmerd in mijn leven. Deuren werden vaak voor mijn neus gegooid als ik bijvoorbeeld werk ging zoeken ook, maar ook bij de scouting, op school en op sport. Mijn hoop is dan ook dat door Flip weer deuren voor me open gaan. Ik zie wel de roze hemel tegemoet. Ik wil weer naar de toekomst kijken in plaats van alleen een minuut verder."

Kostbaar

Een opleiding tot hulphond duurt zo'n twee jaar en is kostbaar. Door activiteiten te organiseren en te netwerken hoopt Wibo Broek al een deel van de 20-mille binnen te halen. "Er komt op 4 oktober een evenement in Vlaardingen waarover ik nog niet veel kan zeggen en ook Jeske organiseert dingen. Een kaartenactie bijvoorbeeld," zegt Broek. "Op de social media platformen zijn we al druk bezig met van alles en er is een website met alle informatie over mijn aandoening, over Flip en over allerlei acties, hoe je mee kunt doen," zegt Jeske verheugd.

'Project Flip'

"Het mooie van de naam Flip is ook dat het in het Engels omdraaien betekent. We willen dat ook met 'Project Flip' bereiken. Jeske weer 'flippen' naar een beter leven en dat kunnen we met z'n allen doen als we een beetje bijdragen en dat de hond opgeleid kan worden," besluit Wibo Broek. Ondertussen speelt Jeske met haar fanatieke maar nog onervaren jonge handje Flip. Aaien is niet toegestaan. "Hij moet zich vanaf nu volledig op mij focussen," vertelt Jeske. "We zitten al op gewone puppytraining en dat gaat hartstikke goed."