Documentaire Het Sloopteam in première: Het feest was in ieder geval al slopend

Zondag was in kleine kring de première van Het Sloopteam, de docuserie van dit najaar. In stamkroeg De Pui zien de hoofdrolspelers zichzelf voor het eerst terug.

Maandenlang leefden ze toe naar het lopen van de mooiste marathon ter wereld. Toen corona daar een stokje voor stak, stond de wereld van het Sloopteam opeens stil. Charlotte Meijer volgde het team de afgelopen intense maanden.

Het resultaat is een must-see.

De première was voor alle betrokkenen een moment van ontlading. Niet alleen de hoofdrolspelers zagen zichzelf voor het eerst terug, ook (ex)partners, kinderen en aanhang zagen de avonturen van het Sloopteam voor het eerst.

Charlotte Meijer, maker van de serie, vertelt dat dé reden waarom iedereen deze serie moet zien de echtheid van de groep is. “Ze hebben allemaal een enorm grote bek, maar ook klein, gouden hartjes. Het zijn echte mensen, met echte levens. En dat durven ze ook te laten zien. Daarom komen we ook bij de diepere laag. Ik kwam erachter dat Ed zijn zoontje is overleden, op niet zo’n prettige manier. We zijn met hem naar het graf gegaan en daar hebben we wel een potje staan janken.”

Ondanks dat het licht bij Ed Dietz vanmorgen pas om vijf uur uit ging, stond hij vanmorgen alweer samen met Charlotte Meijer in de radiostudio bij Herman Vriend.

De eerste aflevering van Het Sloopteam is vanaf vanavond 19.00 uur te zien op het YouTubekanaal van Het Sloopteam.

Later vanavond zal het Sloopteam te gast zijn bij Jinek op RTL4.