Zandwagen kantelt op A20: weg richting Rotterdam dicht

De A20 richting Rotterdam is maandagmiddag afgesloten. Op de weg bij Nieuwerkerk aan den IJssel ligt een zandwagen op zijn kant. Daardoor ligt er zand verspreid over de weg.

Het zand moet eerst weggehaald worden, voor de wagen geborgen kan worden. Het is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat nog onduidelijk hoelang dit precies zal duren, maar de weg zal tijdens de avondspits nog wel afgesloten zijn.

Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de A12, A4 en A13.

Gouda

Ook in tegengestelde richting, richting Gouda, is een ongeluk gebeurd bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is rond 16:25 uur slechts één rijstrook open na een kop-staartbotsing.