Vrouw berooft oudere vrouw van trouwring overleden echtgenoot

Een oudere vrouw uit Rotterdam-IJsselmonde is dit weekend beroofd van haar eigen trouwring én de trouwring van haar overleden echtgenoot. Dat gebeurde in haar eigen huis aan de Kromme Hagen.

Het lukte een vrouw zaterdagavond om 18:00 uur om binnen te komen bij het slachtoffer. De twee hebben in de huiskamer ruim een half uur met elkaar gesproken, meldt de politie. Daarbij werden ook handen geschud.

De politie vermoedt dat het de dader toen is gelukt om drie gouden ringen van het slachtoffer te stelen, waaronder haar eigen trouwring en de trouwring van haar overleden man. De oudere vrouw merkte na het bezoek dat haar ringen weg waren. Ze heeft toen de buren gewaarschuwd.

Niet veel later sloeg de dader nog eens toe in dezelfde straat. Ze deed zich bij een slechtziende bewoner voor als verpleegster en werd binnengelaten, maar had daar heel andere bedoelingen bij. Ze doorzocht het huis, maar nam niets mee.

Het ging deze bewoner dagen, toen de échte verpleeghulp voor de deur stond. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar een blanke vrouw met donker haar, van ongeveer 35 jaar oud.