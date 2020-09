FC Rijnmond: 'Als Feyenoord wil meedoen op de transfermarkt moet eerst de jeugdopleiding stabiel zijn'

Nog een kleine week en dan start de eredivisie. De selectie van Feyenoord is nagenoeg in tact gebleven. In FC Rijnmond ging het met voormalig technisch directeur Rob Baan ook over de transfermarkt. "Als Feyenoord wil meedoen op de transfermarkt moet eerst de jeugdopleiding stabiel zijn."

In Rotterdam wordt nog altijd met een schuin oog gekeken naar bedragen die Ajax en PSV ontvangen voor hun beste spelers. Afgelopen week vertrok Donny van de Beek voor 39 miljoen van Ajax naar Manchester United. Zeven miljoen euro meer dan dat Rick Karsdorp en Terence Kongolo samen in De Kuip opleverden.

Als Feyenoord ook naar dergelijke bedragen wil, zal er in Rotterdam eerst structureel Champions League gespeeld moeten worden, meent Rob Baan. Volgens hem is zijn voormalige werkgever op de goede weg.

"Feyenoord is bewuster bezig geweest met de eigen jeugd. Ze zijn ook geld gaan maken met de eigen jeugdopleiding. Helaas heeft het daar gerommeld. Maar als je aanvoer van talenten hebt, krijg je op den duur een kans op Europees niveau. Dan moet je hopen dat er meerdere clubs interesse krijgen in een speler en zo kan je de prijs opdrijven. Ook de scouting moet stabieler worden. Als er nu een speler wordt benaderd door Ajax en Feyenoord, stuurt bijna elke vader zijn zoon naar Ajax. Want daar maak je een klapper."

Teixeira én Kökcü

Met veel interesse gaat Baan komend seizoen de verrichtingen bekijken van Feyenoords nieuwste aanwinst Joao Teixeira. "Hij wordt de aanvallende middenvelder. Misschien gaat Feyenoord wel met twee aanvallende middenvelders spelen. Fer controlerend, Kökcü en hij aanvallend. Kijk naar Bayern München. Zij hebben ook allerlei spelers die vanuit een aanvallende positie kunnen scoren. Hoe meer je er hebt, hoe beter."

Ook analyticus Thomas Verhaar is benieuwd naar het vernieuwde Feyenoord. "Frank Arnesen heeft een heel breed netwerk. Hij heeft in zoveel landen gewerkt en daarom is het wel interessant om te zien of dit soort gasten gaan functioneren in De Kuip."

Baan heeft nog wel een suggestie voor de Deense technisch directeur. "Ik las toevallig dat FC Twente teleurgesteld was dat Karim El Ahmadi niet was gekomen. Als Feyenoord nog zoekt naar balans op het middenveld en een stand-in voor Leroy Fer wil, zou El Ahmadi wat kunnen zijn. Kost niks. Alleen salaris."

Belachelijke voorbereiding

Pas een paar dagen voor de start van de competitie komend weekend beschikt trainer Dick Advocaat over een complete selectie. Dan sluiten de internationals aan. Baan heeft er geen goed woord voor over. "Het meest trieste is dat de clubs spelers kwijtraken aan nationale elftallen. Belachelijk. Je plant een hele voorbereiding om klaar te zijn voor de competitiestart en nu worden zomaar spelers weggetrokken. Je hebt je elftal al twee weken in je hoofd. En er zijn al genoeg moeilijke factoren waar je rekening mee moet houden. Feyenoord had bijvoorbeeld te maken met een geblesseerde Steven Berghuis. Ik verwacht dat Advocaat donderdag of vrijdag nog een onderlinge partij gaat spelen om de puntjes op de i te zetten."

Nieuwe bondscoach

In FC Rijnmond gaat het ook kort over wie de opvolger moet worden van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Rob Baan is zelf ook tweemaal interim-bondscoach geweest (van Nederland en Australië) en is van mening dat Dwight Lodeweges geen bondscoach moet worden.

"Hij is heel kundig in de rol als assistent en dus moet je daarin blijven. Voor mij gold hetzelfde. Ik had ook geen grote naam en niet op hoog niveau gespeeld. Ze zoeken een 'type Koeman'. Denk aan Cocu, Van Bronckhorst en De Boer."

Verhaar vult aan: "Als ze Van Bronckhorst vragen, doet-ie het wel. Maar ik zou Ten Cate ook wel een goede optie vinden. Veel spelers hebben al eens met hem gewerkt. Je moet ook niet teveel willen vernieuwen."



Sparta mist Engelse contacten

Sparta speelt zondag thuis tegen Ajax en is nog op zoek naar aanvallende versterking. Als het aan Baan ligt, kijken ze over de grens. "Ik verbaas mij over clubs als FC Twente en NAC. Zij hebben relaties met de Engelse topclubs. Vroeger was Sparta heel erg Engels georiënteerd. Het verbaast mij dat daar niet meer de contacten zijn om talenten van Manchester City of Arsenal te huren. Want Engeland weet inmiddels ook dat Nederland een prima ontwikkelingsland is."

Knakmoment voor Excelsior

Excelsior ging zondag met 6-4 onderuit op eigen veld tegen TOP Oss. Net als vorig seizoen kregen de Kralingers veel tegendoelpunten. Thomas Verhaar keek het op de reservebank met lede ogen aan. "We hebben het er vanmorgen lang met z'n allen over gehad. Het is op zo'n moment heel moeilijk om de structurele fouten te onderscheiden van de incidentele. We stonden na 18 minuten met 3-1 voor en uit het niets wordt het 3-3. Dat is wel een mentaal knakmoment. Zelf vinden we dat we niet gedisciplineerd zijn in het verdedigen."

Als Verhaar wordt gevraagd of er met hem en met Sander Fischer niet teveel ervaring op de bank zit, beschermt hij zijn jonge ploeggenoten. "De jongens die nu op het veld staan, zouden in staat moeten zijn om die kar te trekken. Maar dat zijn veelal jonge spelers en die moeten dat ook leren. Die tijd moet je wel krijgen. Het zou een valkuil zijn om nu direct te zeggen dat we het niet voor elkaar hebben."

Baan heeft een wijze les voor Verhaar en Excelsior. "Zie het maar als een incident, want anders neem je het de rest van het seizoen mee. Zeggen dat het een keer gaat gebeuren. Klaar."

"Interessante theorie", reageert Verhaar. "Hoe meer je er op gaat hameren, hoe meer het een ding gaat worden."