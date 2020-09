Kijk LIVE naar FC Rijnmond met Rob Baan en Thomas Verhaar

Met Rob Baan, voormalig technisch directeur in De Kuip, bespreken we de transferzomer. Hoe komt Feyenoord bij Joao Teixeira? Voor welk bedrag zou je Marcos Senesi moeten verkopen? Of moet hij juist nog een jaar hier blijven? En waar haalt Sparta in de week voorafgaand aan de competitiestart nog de gewenste aanvaller vandaan?

Ook staan we stil bij de zwakke verdediging van Excelsior, dat gisteren in eigen huis met 6-4 verloor van TOP Oss. En waarom is Giovanni van Bronckhorst volgens Sinclair Bischop de ideale opvolger van Ronald Koeman?

