Rotterdam wint prijs voor mooiste dakterras van Nederland

Het dakbos bevindt zich op het dak van het nieuwe glazen depot van het Rotterdamse museum. Het bestaat onder meer uit 75 bomen van zo'n tien meter hoog. Met een speciaal watergeefsysteem wordt ervoor gezorgd dat de berken nooit droog komen te staan. Vanaf het dak hebben bezoekers een fraai uitzicht over Rotterdam.



De stichting Rooftop Revolution, de organisator van de Rooftop Award, wil met de prijs laten zien dat er veel meer mogelijk is op daken. Het dakbos op het depot is daar volgens Rooftop Revolution een prachtig voorbeeld van. '"Het depot is een bijzonder voorbeeld van lef, creativiteit en een ommekeer in het denken over daken", zegt Jan Henk Tigelaar, directeur van Rooftop Revolution.

Groen in de stad

Volgens architect Winy Maas is het van groot belang om natuur aan de stad toe te voegen. "Vooral om mensen extra plekken te geven waar ze letterlijk kunnen ademen." Het bekroonde depot is volgens hem 'een plukje jungle waar mensen kunnen genieten van het bos en het spectaculaire uitzicht.'

Jurylid Esther Wienese: "De bomen op het dak van de spiegelende pot trekken vanzelf de aandacht naar boven. Daarmee heeft dit gebouw alles in zich om mensen bewust te maken en te inspireren om meer met hun dak te doen."