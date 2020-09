Cafébaas Jaap krijgt coronadwangsom van tienduizend euro: 'Het is klaar, einde oefening'

Met pijn in zijn hart heeft cafébaas Jaap Harder zijn café Flashback in hartje Gorinchem gesloten. De aanleiding is een coronadwangsom van tienduizend euro. Hij kreeg deze na een rij voor zijn zaak en een uitgaansavond waarin de anderhalve meter afstand ver te zoeken was. "Het is al stressvol om je aan alle regels te houden, maar met een dwangsom van tienduizend euro is het klaar!"

De dwangsom betekent dat Jaap bij elke volgende overtreding tienduizend euro moet aftikken. Dat is met de huidige coronacapaciteit in zijn zaak niet te doen. "We mogen nu maar 55 mensen ontvangen, in plaats van 290. We draaien maar net break-even."

De beslissing om de zaak op slot te doen was daarom snel gemaakt. Maar niet minder zuur voor de ervaren horecaman. "Ik snap de kritiek, maar ik vind de boete buiten alle proporties. Zeker in deze tijd. De horeca zit al in zwaar weer en dan zo'n boete opleggen. Ik kan het niet bevatten."

Anderhalf meter is lastig

Harder erkent dat het fout is gegaan in zijn café. "Die rij is niet gegaan zoals het hoort, maar we hebben meteen actie ondernomen en het probleem opgelost." De tweede waarschuwing vindt Jaap wel terecht. Op een drukke zaterdag, tijdens een evenement in de stad, kwamen politie en boa's een kijkje nemen in zijn zaak. "Niemand zat op z'n kruk. Ik was mij er toen gelijk van bewust dat het foute boel was. Daar hebben ze absoluut een punt."

Jaap benadrukt dat hij geen massale coronafeestjes geeft. Voor alle bezoekers zijn tafels en krukken beschikbaar. Maar het is vaak lastig om de verplichte anderhalve meter afstand te handhaven. Zeker als de bezoekers de nodige drankjes hebben genuttigd.

"Ik erken dat de anderhalve meter afstand bij ons niet altijd goed gaat, maar waar wel? Nergens. En dan de horeca zo hard straffen. Ik heb daar geen begrip voor."

Jaap Harder hoopt dat er perspectief komt voor de nachthoreca en dat de anderhalve meter wordt losgelaten in horecazaken waar goede ventilatie aanwezig is.