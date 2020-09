Sparta sluit voorbereiding af met nipte nederlaag tegen Borussia Dortmund

Sparta heeft de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het aankomende eredivisieseizoen met 2-1 verloren van Borussia Dortmund. De club uit Spangen hield ruim een uur de nul, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de Duitse topclub.

In de eerste helft wist Sparta goed stand te houden tegen de nummer 2 van de afgelopen Bundesliga. De sterke Duitsers, met onder andere Marco Reus en Mats Hummels in de basis, hadden zoals verwacht het betere van het spel, maar wisten het doel niet te vinden. De Sparta-verdediging was solide en de Rotterdammers wisten via Jeffry Fortes zelf ook een kans te creëren; uit een counter schoof hij de bal in de handen van keeper Marwin Hitz.

Dortmund zet aan

In de tweede helft gaf Dortmund wat meer gas. Keeper Maduka Okoye, die in de rust Benjamin van Leer verving, moest gestrekt naar de hoek bij een uithaal van Julian Brandt en wist de bal uit de hoek te tikken. Kort daarna raakte Reus de paal na een flitsende aanval.

Na een ruim uur spelen kwam Dortmund dan toch op voorsprong. Marco Reus kon na een solo de bal vanuit het zestienmetergebied langs Okoye schieten. Die voorsprong werd binnen drie minuten verdubbeld door Immanuel Pherai. De oud-jeugdspeler van onder andere AZ kon van dichtbij binnen tikken.

Aansluiting

Sparta wist via invaller Sven Mijnans bijna de aansluitingstreffer te maken na geklungel in de Duitse defensie. De 2-1 kwam uiteindelijk tien minuten voor tijd; een andere invaller, de 17-jarige Emanuel Emegha schoot de bal van dichtbij in een leeg doel na goed voorbereidend werk van Mijnans. In de slotfase werden de Rotterdammers niet meer gevaarlijk.

Eerder in de voorbereiding oefende ook Feyenoord al tegen Borussia Dortmund, tijdens de Cup der Traditionen in Duisburg. De club uit Rotterdam-Zuid wist die wedstrijd met 3-1 te winnen.

Sparta start zondag de competitie met een lastige thuiswedstrijd tegen Ajax. De wedstrijd op Het Kasteel begint om 14:30 uur.

Opstelling Sparta: Van Leer (46' Okoye), Abels, Vriends, Heylen (62' Beugelsdijk), Pinto (46' Faye), Auassar (62' L. Duarte), Fortes, D. Duarte (71' Mijnans), Thy (46' Gravenberch), Smeets (71' Emegha), Rayhi (78' Martis)

Scoreverloop:

63' Marco Reus 1-0

66' Immanuel Pherai 2-0

81' Emanuel Emegha 2-1