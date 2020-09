On tour op het Noordereiland: hier vind je bekende Rotterdammers

Schrijver Jan Slauerhoff, stripauteur Marten Toonder en voetballer Joop van Daele: zomaar een greep in de namen van bekende Rotterdammers die op het Noordereiland te vinden waren. Het is één van de kleinste wijken van Rotterdam, maar bijna nergens in de stad vind je waarschijnlijk zoveel beroemde personen per vierkante meter.

Historicus Peter Bakker geeft een rondleiding over het eiland. Hij kijkt naar een pand met Tom Poes van mozaïek op het dak. Daar is Toonder geboren. Het beeld van Tom Poes wijst naar de kamer waar de overleden striptekenaar is geboren.

"Het Noordereiland is een gemaakt eiland, want vroeger zat het aan de wijk Feijenoord vast", vertelt Bakker. "Maar het is hier een dorpsgemeenschap: een oase in de stad."

Zo bewees ook oud-voetballer Van Daele, die werkte op het voormalige postkantoor op het Noordereiland. "Tussen de middag kwam hij vaak bij mijn ouders thuis zijn lunchpakketje eten", herinnert Bakker zich nog. Boven het oude postkantoor woonde ook nog eens een bekende Rotterdamse: Toos Roodzant, de beste schaakster van Nederland. "Het is goede grond om hier te wonen", knipoogt Bakker.

Bombardement

Er is een diepere reden voor het grote aantal beroemdheden wellicht. "Na het bombardement op Rotterdam was er woningnood in het centrum. Veel bewoners verhuisden naar het Noordereiland." Dat nieuwe bloed deed wat met de buurt.

Naast genoemde namen woonde ook Bram van Leeuwen, ook wel bekend als de Prince de Lignac op het eiland. Van Leeuwen vergaarde een fortuin met ondermeer het Nederlands Taalinstituut (NTI) en liet de guldens goed rollen. Zo bezat hij een jacht met gouden kranen. Logés gingen steevast naar huis met een gouden tanderborstel.