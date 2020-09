Rotterdam zet boa's in het zonnetje op sociale media

Het is de bedoeling dat de bijzondere opsporingsambtenaren een gezicht krijgen, licht Wijbenga toe. "Je ziet in deze actie de mens achter de boa: de rapper, de sporttrainer, de jonge boa die het werk moeilijk vindt. En als je dat gezicht ziet, denk ik dat de waardering van de Rotterdammers voor deze groep groter wordt. En dat het ook logischer wordt om je als inwoner aan de regels te houden."

"De campagne is een leuk idee vanuit de mensen van Stadsbeheer zelf", vervolgt hij. "In de stad lopen iedere dag een paar honderd boa's rond. En hun werk is niet altijd makkelijk."

Confrontaties tussen boa's en bewoners lopen regelmatig uit op discussie en agressie, weet ook de wethouder. Zo was het een aantal weken geleden raak in Rotterdam-Feijenoord, waar boa's werden mishandeld toen ze iemand op een gestolen scooter wilden aanhouden.



Wapenstok en pepperspray

De boa's zelf hebben vanwege de agressie die ze tegenkomen vaak gepleit voor uitbreiding van hun uitrusting met een wapenstok en pepperspray. Maar daar krijgen ze vooralsnog het licht niet voor op groen. Ook Wijbenga ziet er de noodzaak niet van in. Hij verwacht meer van een goede samenwerking tussen de boa's en de politie. "We hebben een paar keer te maken gehad met gewelddadige situaties. En wat ben ik dan blij dat de politie zegt: als de boa's ons nodig hebben dan zijn we er snel en dan helpen we ook stevig."

"Het belangrijkste wapen van de boa's is hun mond", vervolgt Wijbenga. "Daar werken ze iedere dag mee. Het contact tussen boa's en Rotterdammers is het overgrote deel van de dag heel positief. Er gaan duimpjes omhoog, ze krijgen een kop koffie tijdens de surveillance. Boa's helpen om het leuk te houden in de stad."

De boa-campagne duurt een week. Als-ie langer zou duren, wordt het misschien vervelend, zegt Wijbenga. "Misschien herhalen we hem nog een keertje als het goed aanslaat."