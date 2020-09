Boswachter trekt aan de bel over overlast in Biesbosch: 'Je waant je hier soms even op Mysteryland'

Boswachter Thomas van der Es vertelt over de overlast in de Biesbosch

Rondslingerend afval, vandalisme en illegale feesten. Het toerisme in natuurgebieden zoals de Biesbosch loopt de spuigaten uit. Daarom trekken boswachters in heel Nederland aan de bel. "Soms hebben mensen hier pontons met licht en geluid. Je waant je dan even op het terrein van Mysteryland. Dat botst nogal met de doelstellingen van de Biesbosch", zegt boswachter Thomas van der Es.

Illegale feesten in natuurgebieden zijn aan de orde van de dag sinds de coronacrisis. Soms liggen boten wel in rijen van 4 of 5 vaartuigen dik, vertelt hij. Afgelopen weekend was het nog raak in de Merwelanden in de Dordtse Biesbosch. Vijftig feestende jongeren, die muziek draaiden, tenten hadden opgezet en vuur stookten.

Om bij hen te komen, werden een helikopter en een boot van de politie ingezet. Want dat is een van de grootste problemen in dit natuurgebied: de bereikbaarheid. "Overal zijn kreken en geïsoleerde eilanden", vertelt Van der Es. "Dat is logistiek moeilijk bereikbaar, óók voor de handhavende diensten. Als groepen zich na zonsondergang terugtrekken en gaan feesten, is het lastig om op te treden."



Sterker nog: op sommige plekken zien de boswachters pas de dagen erna wat voor feestvreugde er is geweest. "We rapen heel veel afval deze zomer. Het is een gek seizoen wat dat betreft."

Volgens Van der Es hangt het aantal misstanden samen met de hoeveelheid bezoekers. "In sommige gebieden zie je dan juist meer loslopende honden, maar hier zie je voorbijschietende jetski's en feesten op schepen."

Schadelijk

Vooral die nachtelijke activiteiten schaden de natuur, maar de Biesbosch in het bijzonder. "Hier zijn 's nachts namelijk meer beesten - en dan bedoel ik die met veren - aanwezig dan overdag. Stromen meeuwen, ganzen, zwanen en reigers brengen hier de nacht door. Dan kan je je voorstellen als veel licht en geluid is, dat hun slaapplaatsen ruw verstoord worden."

De handhaving in het natuurgebied gebeurt met een handvol mensen. Wel zijn deze zomer grote handhavingsacties gehouden. Boswachters hebben zelf ook bevoegdheden, maar hebben niet de middelen die andere handhavende diensten wél hebben. Van der Es hoopt dan ook dat de handhaving op drukke weekenden wordt geïntensiveerd.

"Wij hebben onze handen al vol aan het beschermen van nesten van zee- en visarenden. Dan komen we er niet aan toe om ook te handhaven op de openbare orde en dat is zorgelijk voor de soorten en voor dit gebied."



'Fatsoen ver te zoeken'

Het gaat hem aan het hart. "Vooral dat afval van de afgelopen weken: we hebben dit voorjaar schoonmaakacties gehad, waarbij de kribben onder het plastic zaten. Dat zien we nu deze zomer ontstaan. Als het straks weer hoogwater is, kunnen we dat er allemaal weer uit gaan hengelen. Het fatsoen is af en toe ver te zoeken."

Zijn oplossing voor deze problematiek? "Een hoop regen en een hoop kou, dan is de Biesbosch weer alleen voor de boswachter en de visarend", grapt boswachter Thomas van der Es. "Nee, dat is gekkigheid. Maar af en toe snak je daar wel een beetje naar."