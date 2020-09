Rijnmondexpert: 'Werkgeluk draagt ook bij aan geluk privéleven'

Werkgeluk moeten we niet onderschatten. En wachten tot de baas geluk voor ons creeërt, moeten we zeker niet doen. Dat zegt Maartje Wolff, werkgelukdeskundige en Rijnmondexpert.

Als we écht gelukkig in ons werk willen zijn, moet ons werk volgens Wolff voldoen aan de pijlers van een positieve werkcultuur: betekenisgeving, verbinding, voldoening, het ervaren van voortgang en plezier tot geluk op het werk.

Erachter komen wat voor jou belangrijk is in je werk, is daarom van belang: "Op het moment dat we het naar ons zin hebben op het werk, blijkt ook dat we gelukkiger zijn in de rest van ons leven. Het draagt echt bij aan hoe we ons voelen."

Werkgeluk is niet alleen fijn voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. "Uit onderzoek blijkt dat werkgeluk ook daadwerkelijk verbetert bij organisaties die aandacht besteden aan werkgeluk. Dat leidt tot betere resultaten."

Overigens heeft de coronacrisis ook invloed op ons werkgeluk. Ons werkgeluk is volgens Wolff ietwat gestegen omdat we ons werk meer waarderen. "We zijn nu minder kritisch. Je hebt meer het gevoel dat je zinvol bezig bent met werk."

Ook willen mensen sinds de coronacrisis meer bepalen waar ze werken. "Zijn dit nou taken die ik beter thuis kan doen? Of moet ik naar het werk om even met een collega af te spreken? Vooral dat vinden mensen belangrijk. Dat ze zelf kunnen kiezen."

Daarom is het volgens Wolff goed om te praten over werkgeluk."Het is belangrijk dat het aandacht krijgt en dat het normaal wordt om erover te praten."