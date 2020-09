Oranje onderuit tegen sterker Italië

In de eerste minuten van de wedstrijd waren de Italianen sterker. Via Nicolo Barella, Nicolo Zaniolo en Ciro Immobile kwamen de bezoekers een aantal keer voor het doel van Jasper Cillessen, maar scoorden niet.

Kans Wijnaldum

Na een half uur kreeg Oranje de eerste echte goede mogelijkheid van de wedstrijd. Rotterdammer Georginio Wijnaldum kon zijn goede individuele actie niet verzilveren met een goal. Hij schoot recht op doelman Gianluigi Donnarumma.

Daarna bleven de Italianen er af en toe gevaarlijk uitkomen. Het resulteerde uiteindelijk vlak voor rust in de openingsgoal. Immobile legde de bal klaar op het hoofd van Barella, die van dichtbij raak kopte: 0-1.

In de tweede helft bleef Italië de betere. Lorenzo Isigne krulde de bal naar de verre hoek, maar Cillessen bracht redding. Kort daarna was Oranje dichtbij, maar Donny van de Beek zag zijn inzet via een Italiaans been over het doel gaan.

Ondanks het krachtsverschil tussen beide landen bleef het Nederlands elftal lang in de wedstrijd. Het team van interim-bondscoach Dwight Lodeweges sleepte er nog een klein slotoffensief uit, maar verder dan een ongevaarlijke kopbal van invaller Luuk de Jong en een mislukte halve omhaal van Memphis Depay kwam het niet.

Door de 2-1 overwinning van Polen in Bosnië en Herzegovina staat Nederland nog op de tweede plek in de poule.