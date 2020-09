Rotterdam proeftuin in landelijke aanpak obesitas

Rotterdam is de proeftuin in een nieuwe aanpak van obesitas. Verschillende zorgprofessionals in de stad werken samen om de strijd tegen de kilo's aan te gaan. Die aanpak moet een nieuw basismodel gaan vormen, die landelijk toegepast kan worden tegen overgewicht.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis kijkt maandag mee in het Sport Performance Center Rijnmond in Rotterdam-Zuid. Daar staat een ouderentraining op het programma, waarbij de nadruk ligt om ook op latere leeftijd fit en vitaal te blijven.

Grote doelgroep

Maar in het beweegcentrum gebeurt nog veel meer. Eigenaar Errol Essajas probeert een grote doelgroep aan te spreken. "We doen bijvoorbeeld veel met senioren, maar ook met het bedrijfsleven en topsporters. Dat is uniek in het land, omdat wij verschillende doelgroepen bij elkaar brengen."

De staatssecretaris is van mening dat het enthousiasme van de trainingen goed past in een aanpak waarbij professionals in de zorg intensief samenwerken. "Het is belangrijk dat we niet alleen de diëtist en de fysiotherapeut hebben voor dit probleem. Hier worden mensen enthousiast gemaakt om te bewegen, dat is goed om te zien."

Koploper

Volgens Karen Freijer van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) wordt de aanpak in de stad gebruikt als grondwerk voor het landelijke plan. "Rotterdam is in de aanpak van obesitas koplopergemeente, die samen met het PON de ketenaanpak ontwikkelt. Daarna gaan we met drie tot zes andere gemeenten aan de knoppen draaien van het model in Rotterdam om tot een landelijke aanpak te komen."

Eenzaamheid

De lessen zorgen niet alleen voor een verbeterde mobiliteit van de ouderen. Deelneemster Vat de Visser erkent dat de groepslessen ook op andere vlakken belangrijk zijn. "Ik loop er soms tegenaan dat ik weinig sociale contacten heb. Deze groepslessen zijn een uitkomst, ik kijk er echt naar uit om te komen sporten."