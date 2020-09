Auto beschoten in Rotterdam-Schiebroek: bestuurder vlucht

Bij metrostation Melanchtonweg in Rotterdam-Schiebroek is maandagavond vanuit een auto op een andere auto geschoten. Niemand raakte gewond. Op straat zijn volgens een getuige zeven kogelhulzen gevonden.

Toen de politie arriveerde zat een 24-jarige vrouw in de beschoten auto. Eerst werd gemeld dat ze lichtgewond was geraakt. Later bleek dat niet het geval. Wel zaten in het portier van de kant waar zij zat drie kogelgaten.

De vrouw zat niet alleen in auto. Mogelijk zaten er nog twee personen bij haar in de wagen. De bestuurder is hals over kop uit de auto weggerend. Hij liet daarbij een slipper op het gaspedaal liggen. Het andere schoeisel lag onder de auto.

De politie is op zoek naar de schutter(s) en de gevluchte inzittenden van de beschoten auto.