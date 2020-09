Het weer vandaag: grijs met kans op een spatje motregen

Vandaag is een bewolkte en grijze dag en kan er een spatje motregen vallen. Het wordt toch nog 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan er later wat motregen voorkomen. Met een minimumtemperatuur van 17 graden blijft het aan de zwoele kant. De zuidwestenwind waait zwak tot matig, windkracht 2 tot 4.

Morgen is het bewolkt met wat motregen, in de loop van de middag valt er wat meer regen, maar de neerslaghoeveelheden blijven beperkt. Het wordt 20 of 21 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De wind draait later naar het westen.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen is het lekker herfstweer met zonnige perioden en blijft het droog. Op zaterdag is er meer bewolking aanwezig wanneer er een zwak front overtrekt. In de middag wordt het 19 tot 21 graden. Er zijn aanwijzingen dat we volgende week voor een aantal dagen te maken krijgen met nazomerweer en dat betekent dan hogere temperaturen met op dinsdag wellicht 25 graden.