NAM komt naar Pernis voor info over gasboring

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is tot en met woensdag met een voorlichtingsbus in Pernis om duidelijkheid te geven over de aankomende gasboringen. Veel inwoners zijn niet blij met de gaswinning. Ze zijn bang voor aardbevingen en schade, zoals eerder in Groningen.

De gemeente Rotterdam stapte naar de rechter om een stokje te steken voor het boren naar gas op een veld onder het gebied rond de Propaanweg. Maar de rechter besloot vorige week anders en dus mag het boren beginnen.

Boorinstallatie volgende week al klaar

Op de plek, waar tot 2016 al geboord werd, rijden nu vrachtwagens af en aan met onderdelen van de boorinstallatie. Zoals het er nu uitziet moet die volgende week helemaal zijn opgebouwd en kan er snel begonnen worden met het boren van een nieuw gat in de aardlaag.

Ondertussen staat personeel van de NAM met een informatietruck op het Arie den Arendplein in Pernis. Bewoners kunnen hier met al hun vragen terecht. Op de eerste dag (maandag) kwamen er rond de twintig bewoners langs. Ondanks de lage opkomst is de onrust in Pernis groot.

"Uiteraard maak ik me zorgen", zegt een bewoner. Als woningeigenaar wil je niet hetzelfde als in Groningen."

Een vrouw die net wegloopt bij de informatiestand zegt: "Je leeft hier al op een tijdbom met al die industrie. Daar kan ook wat mee gebeuren. De boring gebeurt aan de rand van de industrie."

Nog veel gas nodig.

Wessel de Haas is manager bij de NAM en vandaag vanuit Drenthe gekomen om voorlichting te geven. Hij legt uit dat het gas uit dit veld hard nodig is. Gas is nog steeds belangrijk voor de energievoorziening in Nederland, zegt hij. Zeker voor de komend jaren. Ook is zelf boren milieuvriendelijker dan gas uit Rusland halen.

Bij de bewoners die langs komen heerst de angst voor verzakkingen en bevingen, zoals in Groningen is gebeurd. De Haas: "Er is een kleine kans op overlast en een kleine kans op schade. Wij verwachten dat overigens niet. We hebben ook in de afgelopen 25 jaar dat we hier al bezig zijn nog nooit bevingen gehad."

Grote kans op bevingen?

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte en het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad zien niets in de hernieuwde gaswinning. Er zou een kans van 19 procent zijn op een beving. En moet je met de huidige plannen voor de energietransitie niet juist minderen met gas?

Wessel de Haas van de NAM: "Die 19 procent gaat over de kans dat er ooit in de hele looptijd van het veld een beving optreedt. Het is zo dat de zwaardere bevingen aanzienlijk minder vaak optreden dan de lichte bevingen. De kans

op een beving van 3,9 op de Schaal van Richter is minder dan 0,005 procent per jaar. Dat is dus een extreem kleine kans."

Schadevergoeding

Maar hoe zit het met het vergoeden van de schade als er toch iets gebeurt, wil een bewoner weten. De NAM geeft aan dat de zaken nu beter geregeld zijn dan destijds in Groningen. Wessel de Haas :"Als er schade is als gevolg van gaswinning is dat de aansprakelijkheid van de NAM. Die schade wordt dan vergoed. De mensen kunnen bij een onafhankelijke commissie terecht. Het is echt een andere kwestie de afgelopen jaren in Groningen heeft gespeeld."Rotterdam wil alsnog stoppen met gasboren

De gemeente Rotterdam wacht nu op de uitkomst van de verdere rechtzaak tegen de gasboringen. Wanneer de rechter met zijn standpunt komt is nog niet bekend. Ondertussen wordt ook in politiek Den Haag nogmaals gevraagd om af te zien van de plannen.