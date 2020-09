Gemeente Schiedam weer bereikbaar, telefoon doorgeschakeld naar team in thuisquarantaine

De gemeente Schiedam is telefonisch weer bereikbaar. Het nummer 14010 is vanaf dinsdagmorgen doorgeschakeld naar het telefoonteam dat vanwege het coronavirus in thuisquarantaine zit.

Maandag was de gemeente alleen via email te bereiken, omdat een van de medewerkers van het telefoonteam positief getest was op corona. Uit voorzorg ging het hele team daarna in quarantaine.

Er is nu een omleiding gemaakt, waardoor de negen medewerkers gewoon vanuit hun eigen huis de telefoon kunnen opnemen. Ze worden de komende tijd allemaal getest.