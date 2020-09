Politie houdt man aan bij inval in Spijkenisse

De politie heeft dinsdagmorgen een inval gedaan in een huis aan de Dragondonk in Spijkenisse. De bewoner is daarbij aangehouden en met een auto meegenomen.

Het was voor de omwonenden even schrikken toen de politie de woning in de wijk de Akkers vroeg binnenviel. Mensen die hun hoofd naar buiten staken, werd door agenten gevraagd om binnen te blijven.

De mannelijke bewoner van het pand werd even later in een politieauto gezet. Ook deden de agenten verder onderzoek in het huis.

Over het hoe en het waarom van het onderzoek doet de politie geen mededelingen.