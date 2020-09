World Tennis Tournament in Ahoy gaat door en organisatie presenteert Medvedev

Toptennisser Daniil Medveded neemt deel aan de 48ste editie van het World Tennis Tournament in Rotterdam. In tegenstelling tot veel andere evenementen gaat het jaarlijkse tennistoernooi in Ahoy komend jaar wel door. Vanwege de coronapandemie zijn er veel tennistoernooien geschrapt, maar de organisatie van het ABN Amro-toernooi heeft meerdere scenario's uitgewerkt om het grootste indoortoernooi van de wereld ook komend jaar door te laten gaan.

Volgens de huidige richtlijnen zullen er wel veel minder fans in het Rotterdamse sportpaleis aanwezig kunnen zijn. De capaciteit wordt mogelijk teruggebracht tot 3000 toeschouwers per avond. Medevedev is nu de eerste grote naam die is gepresenteerd. De huidige nummer 5 van de wereld, vorig jaar nog finalist op de US Open, komt voor de vierde keer naar Ahoy.

In 2019 haalde Medvedev in Rotterdam de halve finale en verloor daarin van de latere winnaar Gael Monfils. Ook dit jaar kwam de 24-jarige Rus in actie in Ahoy, maar verloor hij al in de eerste ronde van Vasek Pospisil. Het toernooi vindt komend jaar plaats van 6 tot en met 14 februari.